Devet evropskih gledališč ustvarilo filmski projekt o covidu-19

Hamburg, 13. junija - Devet evropskih gledališč sodeluje pri filmskem projektu, ki bo prikazal vpliv pandemije koronavirusa na celino, so v sredo sporočili iz hamburškega gledališča Thalia. Projekt se imenuje Stories from Europe: Crisis and Reflection (Zgodbe iz Evrope: Kriza in refleksija), poroča nemška tiskovna agencija dpa.