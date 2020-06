Opozicijski poslanci z izjemo SNS vztrajajo pri očitkih o negospodarnem ravnanju Počivalška

Ljubljana, 11. junija - Predlagatelji interpelacije gospodarskega ministra Zdravka Počivalška iz opozicijskih LMŠ, SD, Levica in SAB so prepričani o njegovem negospodarnem ravnanju in odgovornosti za to, da so z nabavami zaščitne opreme omogočili visoke marže za "prijateljska" podjetja. V opozicijski SNS pa interpelacije ne bodo podprli, označili so jo za sramotno.