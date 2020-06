Koalicijski poslanci odločno v bran ministru Počivalšku

Ljubljana, 11. junija - Po mnenju koalicijskih poslancev je interpelacija zoper ministra Zdravka Počivalška neupravičena in neutemeljena ter gre izključno za politični boj proti ministru in vladi. Zavrnili so očitke o nepreglednih, negospodarnih in za izbrance dobičkonosnih postopkih nabave opreme ter tudi navedbe o zavajanju javnosti in koruptivnem ravnanju.