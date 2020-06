Znanstveniki ugotovili, kakšen je najboljši objem

Tokio, 11. junija - Japonski znanstveniki so tudi znanstveno ugotovili, kakšen je najboljši in najbolj pravi objem. Največ ugodja ponudi tak objem, ki ni ne premlačen ne pretrd in ki pride od starša. To nekako splošno znano resnico so potrdili na odzivu dojenčkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.