Ustavna komisija prekinila obravnavo predloga za vpis znakovnega jezika v ustavo

Ljubljana, 11. junija - Ustavna komisija DZ je danes nadaljevala obravnavo predloga za začetek postopka za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Ker so se pojavila nova vprašanja glede mnenja strokovne skupine, da se v ustavi uredi tudi pravica do uporabe znakovnih jezikov obeh narodnih skupnosti, je predsednik komisije Dejan Židan sejo do nadaljnjega prekinil.