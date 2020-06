Evropske borze uvodoma krepko pod izhodišči

London/Frankfurt/Pariz, 11. junija - Vodilne evropske borze so današnje trgovanje začele s padci tečajev delnic, v povprečju so ti izgubili okoli dva odstotka vrednosti. Vlagatelji so previdni, potem ko je ameriška centralna banka Fed v sredo opozorila na veliko negotovost gospodarskega okrevanja zaradi pandemije koronavirusne bolezni, piše francoska tiskovna agencija AFP.