Počivalšek: Tisti, ki boste iskali moje prstne odtise pri poslih z državo, izgubljate čas

Ljubljana, 11. junija - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v DZ zagotovil, da so vsi sodelujoči pri nabavi zaščitne opreme delali po najboljših močeh. Obtožbe so po njegovih trditvah neresnične, pretirane in zlonamerne. "Tisti, ki boste iskali moje prstne odtise pri poslih z državo ali iskali koruptivne in za državo škodljive dogovore, izgubljate čas."