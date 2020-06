V Velenju danes preventivna akcija Čista nula, čista vest

Velenje, 12. junija - Zavod Varna pot bo danes na velenjski prireditvi Promenada okusov med 15. in 19. uro izvedel terensko preventivno akcijo Čista nula, čista vest, so sporočili iz zavoda. Cilj je doseči čim več dni brez prometnih nesreč in zmanjšanje števila pretežno mladih voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom alkohola. Akcija bo v soboto potekala še v Ljubljani.