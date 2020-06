V Kranju pregledna razstava slikarke Klementine Golija

Kranj, 11. junija - V Galeriji Prešernove hiše, v galeriji in stebriščni dvorani Mestne hiše ter v Mali galeriji v Kranju je že nekaj tednov na ogled pregledna razstava akademske slikarke in magistrice likovnih umetnosti Klementine Golija Več kot pogled. Glede na epidemijo covida-19 so odprtje razstave pripravili z zamikom, in sicer drevi ob 19. uri.