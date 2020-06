Kozlovičeva in sodniško društvo o razvoju sodstva

Ljubljana, 11. junija - Predsednik Slovenskega sodniškega društva Andrej Ekart in predstavniki so ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič v sredo ob srečanju seznanili s svojimi stališči in pričakovanji, ki se tičejo razvoja sodstva. V ospredje so postavili zlasti varovanje in utrjevanje sodnikove neodvisnosti, je zapisano na spletni strani vlade.