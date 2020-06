Reprezentant Sašo Štalekar se po letu dni vrača v Kamnik

Kamnik, 11. junija - Odbojkarji Calcit Volleyja so po Martinu Kosmini in Diku Puriću dobili novo okrepitev za prihajajočo sezono. Po letu dni se v kamniški tabor vrača reprezentant Sašo Štalekar, ki je minulo sezono igral za avstrijsko ekipo Hypo Tirol Alpenvolleys Haching v nemški bundesligi, so sporočili iz kamniškega kluba.