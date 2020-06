V ZDA sedaj že dva milijona okuženih z novim koronavirusom

New York, 11. junija - V ZDA se je število okužb z novim koronavirusom povzpelo na dva milijona, zaradi covida-19 pa je doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa umrlo skoraj 113.000 ljudi. Zaradi covida-19 še vedno umre do tisoč Američanov na dan, vendar mu sedaj ne namenjajo več takšne javne in politične pozornosti kot zadnje tri mesece.