Newyorške borze končale neenotno, Nasdaq nadaljuje rekordno rast

New York, 10. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. K temu je predvsem prispevala ameriška centralna banka Federal reserve (Fed), ki je danes naznanila, da ne načrtuje zvišanja obrestnih mer vse do leta 2022. Tehnološki indeks Nasdaq je kljub temu končal rekordno visoko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.