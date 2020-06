Domžale, 10. junija - Eden najkoristnejših košarkarjev državnega košarkarskega prvenstva in regionalne lige Aba 2 v letošnji predčasno končani sezoni, Blaž Mahkovic, ostaja v Domžalah in bo tudi v naslednji sezoni nosil dres Helios Suns, so sporočili Domžalčani.