Po Muri v finalu nogometnega pokala še Nafta 1903

Brdo pri Kranju, 10. junija - Nogometaši Nafte 1903 so drugi finalisti pokala Slovenije. V polfinalu na Brdu pri Kranju so po enajstmetrovkah premagali Kalcer Radomlje s 4:2. Po rednem delu in podaljšku je bilo 1:1. V finalu, ki bo 24. junija, se bodo pomerili z Muro, ki je v torek s 4:0 izločila Aluminij.