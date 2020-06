Štirje evropski odbojkarski prvaki okuženi s koronavirusom

Beograd, 10. junija - Evropski odbojkarski prvaki, reprezentanti Srbije, so se kljub temu, da jih letos ne čaka nobeno tekmovanje, zbrali na pripravah. A te se niso končale srečno, saj so se dva igralca in pomočnik trenerja okužili s koronavirusom, tako da je morala celotna ekipa v karanteno, poročajo srbski mediji.