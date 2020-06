Erdogan in Putin zaskrbljena zaradi spopadov v Libiji

Moskva, 10. junija - Turški in ruski predsednik Recep Tayyip Erdogan in Vladimir Putin sta se danes po telefonu pogovarjala o razmerah v Libiji in Siriji ter boju proti covidu-19. Oba sta izrazila globoko zaskrbljenost zaradi nadaljevanja spopadov v Libiji in posledičnih žrtev, so sporočili iz Kremlja.