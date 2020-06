Objavljena natečaja za direktorja Arsa in glavnega okoljskega inšpektorja

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za okolje in prostor je danes na vladnih spletnih straneh objavilo več javnih natečajev za vodstvene položaje organizacijskih enot ministrstva in organov v sestavi. Med drugim iščejo generalnega direktorja Arsa in glavnega inšpektorja inšpektorata za okolje in prostor. Rok za prijave je 26. junij.