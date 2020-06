Pivčeva in Sluga: Koalicijski partnerji složni, prioriteti demografija in zdravstvo

Brdo pri Kranju, 10. junija - Koalicijski partnerji so složni, da so ukrepi na področju zdravstva in demografije - pri slednjem zlasti urad za demografijo in demografski sklad, prioritetni, sta ob robu srečanja vodij strank na Brdu pri Kranju povedali vodja poslancev SMC Janja Sluga in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Vodjem so se pridružili tudi poslanci in ministri.