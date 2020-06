Na Primorskem več primerov povožene divjadi

Nova Gorica, 10. junija - Policisti so v zadnjih dneh na območju Bovca, Ajdovščine in Kanala ob Soči obravnavali več primerov povoženih divjih živali. Na Policijski upravi Nova Gorica zato voznike znova opozarjajo, da zlasti v večernih oziroma zgodnjih jutranjih urah tam, kjer znaki opozarjajo na morebitno prisotnost divjadi, vozijo bolj previdno in s primerno hitrostjo.