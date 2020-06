Luxembourg, 14. junija - Delovna doba v EU stalno narašča, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Leta 2019 je bila pričakovana povprečna delovna doba v uniji za populacijo, starejšo od 15 let, 35,9 leta. To je bilo za 0,2 leta več kot leta 2018 in za 3,6 leta več kot leta 2000. Razlika med spoloma se na tem področju zmanjšuje, so sporočili ta teden.