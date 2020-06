New York, 10. junija - Severnoameriška nogometna liga MLS se bo po marčevski prekinitvi zaradi novega koronavirusa vrnila 8. julija, piše na uradni spletni strani lige, v kateri igrajo tudi Antonio Delamea Mlinar pri New Englandu, Aljaž Struna pri Houstonu, Robert Berić pri Chicagu in Aljaž Ivačič pri Portlandu.