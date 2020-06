V DZ rahljajo protikoronske ukrepe za novinarje

Ljubljana, 10. junija - Novinarji bodo lahko v DZ poslej prenose sej DZ in delovnih teles spremljali v preddverju velike in male dvorane na Šubičevi ulici ter v novinarski in RTV sobi. V obeh preddverjih bo ob upoštevanju varnostne razdalje in uporabi ustrezne opreme možno tudi snemanje izjav, iz preddverja velike dvorane pa tudi vklopi v oddaje, so sporočili iz DZ.