Ministrstvo: Za sežig odpadkov najbolj primerna projekta Ljubljane in Maribora

Ljubljana, 10. junija - Pregled potencialnih lokacij za izgradnjo objekta termične obdelave odpadkov oz. sosežiga preostanka komunalnih odpadkov je kot zelo primerni za izvajanje ocenil idejni zasnovi za objekta v Ljubljani in Mariboru. Sprejemljiva je tudi rešitev v Kočevju, za Jesenice in Ptuj pa so še odprta nekatera vprašanja, pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu.