S koncertom za mlade se bo začel festival Junij v Ljubljani

Ljubljana, 11. junija - Kultno poletje v prestolnici bo tudi letos napovedal festival Junij v Ljubljani, ki se bo začel danes na Kongresne trgu. Do 21. junija se bodo zvrstili koncerti ter gledališke in plesne predstave za odrasle in otroke. Različne umetniške zvrsti bodo predstavile produkcijo javnih zavodov in nevladnih organizacij s področja kulture in umetnosti.