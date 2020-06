Objavljen natečaj za najbolj inovativna živila leta 2021

Ljubljana, 10. junija - Inštitut za nutricionistiko je objavil nov razpis za izbor najbolj inovativnih živil, proizvedenih v Sloveniji in uvedenih na trg v zadnjem letu. Pobude sprejemajo do 30. novembra, k sodelovanju pa so vabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših turističnih kmetij do velikih živilskih podjetij s sedežem v Sloveniji.