Čistilna naprava na Dunaju odslej energetsko samooskrbna

Dunaj, 14. junija - Čistilna naprava na Dunaju, ki spada med največje v Evropi in 40 let čisto vso odpadno vodo v avstrijski prestolnici, je po petih letih prenove postala energetsko samooskrbna, so sporočili iz predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani. Prenova objekta je bila eden največjih okoljskih projektov na Dunaju v zadnjih letih, vreden 250 milijonov evrov.