Šarec: Ta vlada nima več nobene legitimnosti

Ljubljana, 10. junija - Predsednik LMŠ Marjan Šarec ob bližajočih se 100 dneh vlade meni, da ta nima več nobene legitimnosti. Očita ji nepravilnosti ob nakupih medicinske opreme in odpiranje ideoloških tem. Koalicijske stranke bi se po njegovem morale vprašati, ali se zavedajo svoje vloge v vladi in ali je ta res neideološka, operativna in poštena. "Odgovor je seveda ne."