Četrtina vključenih v raziskavo s štirimi ali več obremenjujočimi izkušnjami v otroštvu

Ljubljana, 10. junija - Fakulteta za družbene vede in NIJZ sta izvedla raziskavo o obremenjujočih izkušnjah v otroštvu, ki je pokazala, da so tri četrtine anketiranih v otroštvu doživele vsaj eno obremenjujočo izkušnjo, četrtina pa štiri ali več. Pri teh velja, da imajo večjo verjetnost za različne fizične in duševne bolezni, psihosomatske simptome in tvegana vedenja.