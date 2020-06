Lidl Slovenija in ZPMS s humanitarno akcijo v pomoč družinam v stiski zaradi covida-19

Komenda/Ljubljana, 10. junija - Ker so se zaradi epidemije novega koronavirusa mnogi znašli v še večji stiski, sta Lidl Slovenija in Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) zasnovala akcijo Družine nas potrebujejo. V juniju in juliju bodo tako od vsakega nakupa izdelkov dveh izbranih blagovnih znamk prispevali 10 centov v sklad ZPMS za pomoč družinam v stiski zaradi covida-19.