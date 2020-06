Merklova in Macron pozvala EU k boljši pripravljenosti na novo pandemijo

Pariz/Berlin, 10. junija - Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta skupaj z voditelji še štirih drugih držav Evropsko unijo pozvala, naj se bolje pripravi na morebitno novo pandemijo. Zavzeli so se za skupno soočanje s pomanjkanjem zaščitne opreme in bolj poenotenim zbiranjem podatkov o pandemiji.