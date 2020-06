V BiH odkrili eno najglobljih jam v regiji

Zagreb/Mostar, 10. junija - Speleologi iz Bosne in Hercegovine in Hrvaške so blizu Mostarja v BiH razkrili, da ima tamkajšnja jama Mala Dželalija navpičen vhod, ki je globok kar 400 metrov, je sporočilo speleološko društvo Herceg iz Mostarja. Mala Dželalija je tako ena najglobljih jam ne le v BiH, temveč tudi v regiji, so poudarili.