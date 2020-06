Pri Disneyju naj bi ustvarjali filmski muzikal o Lionelu Richieju

San Francisco, 11. junija - Lionel Richie in Walt Disney Studios naj bi sodelovala pri nastanku filmskega muzikala, ki bo temeljil na največjih uspešnicah ameriškega pevca, so v torek poročali ameriški mediji. Delovni naslov projekta naj bi bil All Night Long po skladbi Lionela Richieja iz leta 1983, ki je dosegla vrh glasbenih lestvic, so zapisali pri reviji Veriety.