Kibernetski napad zaustavil proizvodnjo v tovarnah Honde v Indiji in Braziliji

Tokio, 10. junija - Japonski avtomobilski proizvajalec Honda je bil tarča kibernetskega napada, zaradi česar je moral zaustaviti proizvodnjo v 11 tovarnah po svetu, tudi v Indiji in Braziliji, kjer proizvodnja še stoji. Hekerji so konec tedna napadli Hondine mednarodne strežnike, preko katerih se je virus razširil po sistemu podjetja, so danes pojasnili v Hondi.