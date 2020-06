V Celju razstava Od dvojnega prostora do Evrope Conamare

Celje, 12. junija - V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo danes ob 20. uri odprli razstavo Od dvojnega prostora do Evrope Conamare, na kateri bodo prevladovale slike, sledijo jim fotografija, video in skulptura, razdeljena na abstraktna in figuralna dela. Kustosinja razstave je Irena Čerčnik, razstava pa bo na ogled do konca avgusta.