Boris Novak na čelu upravnega odbora DUTB

Ljubljana, 10. junija - Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki ga sestavljajo štirje neizvršni in trije izvršni direktorji, je v torek za svojega predsednika imenoval Borisa Novaka. Njegova namestnika sta postala neizvršna direktorja Marko Tišma in Aleksander Lozej, so prek spletni strani Ljubljanske borze danes sporočili iz DUTB.