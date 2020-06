Organizatorji kulturnih dogodkov z anketo o vračanju obiskovalcev na prizorišča

Ljubljana, 10. junija - Organizatorji kulturnih prireditev so objavili spletno anketo, s katero preverjajo, v kolikšni meri so se obiskovalci kulturnih dogodkov v času po epidemiji koronavirusa pripravljeni vračati na kulturna prizorišča. Sprašujejo jih tudi po njihovem odnosu do alternativnih oblik spremljanja kulture. Anketa bo odprta do srede, 24. junija.