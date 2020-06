Ponoči na Jesenicah zagorel večstanovanjski objekt, poškodovana ena oseba

Jesenice, 10. junija - Na Jesenicah je ponoči zagorelo v večstanovanjskem objektu. Gasilci so ob pomoči policije evakuirali 36 oseb, ki so se že ponoči lahko vrnili domov. V požaru je bil poškodovan moški, ki je bil v stanovanju, kjer je zagorelo, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Odpeljali so ga v zdravstveno ustanovo.