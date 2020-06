V zdravniških vrstah ponovno zavrnili očitke glede zdravstvene oskrbe starejših med epidemijo

Ljubljana, 10. junija - V zdravniških vrstah so ponovno zavrnili očitke o neustreznem zdravstvenem varstvu oskrbovancev v domovih za starejše med epidemijo covida-19 in zatrdili, da so bolnišnično zdravljenje prejeli vsi, ki so ga potrebovali. Ob tem so pozvali k odpravi sistemskih pomanjkljivosti, ki jih je epidemija razgalila v zdravstvu in institucionalnem varstvu.