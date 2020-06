Letošnji Mednarodni sejem obrti in podjetnosti vendarle bo

Celje, 10. junija - Letošnji že 53. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos), katerega usoda je bila zaradi epidemije z novim koronavirusom vprašljiva, vendarle bo. Družba Celjski sejem bo Mos pripravila od 16. do 20. septembra. Rok za prijavo so podaljšali do petka, bodo pa prijave zbirali tudi še po tem datumu, dokler bodo na voljo razstavni prostori.