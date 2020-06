Upokojeni avstrijski polkovnik mora zaradi vohunjenja za Rusijo v zapor

Dunaj, 10. junija - Sodišče v Salzburgu je v torek upokojenega avstrijskega polkovnika obsodilo na tri leta zapora zaradi vohunjenja za Rusijo. Moški je po informacijah tožilcev najmanj 25 let Moskvi izdajal državne in vojaške skrivnosti ter za to prejel 280.000 evrov, poročajo tuje tiskovne agencije.