Nogomet se vrača v Španijo - 110 tekem v 35 dneh

Madrid, 11. junija - Španska nogometna liga se vrača v pospešenem ritmu. V naslednjih 35 dneh bodo ekipe odigrale 110 tekem oziroma preostalih enajst krogov. Danes je v Andaluziji mestni derbi med Sevillo in Betisom, osrednja pozornost pa bo v soboto namenjena nastopu vodilne Barcelone na Mallorci in v nedeljo obračunu drugouvrščenega Real Madrida in Eibarja.