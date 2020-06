Na severovzhodu Nigerije po napadu džihadistov 59 mrtvih

Kano, 10. junija - Borci džihadistične skupine, ki je povezana s skrajno skupino Islamska država (IS), je v torek v napadu na vas na severovzhodu Nigerije ubila 59 oseb. Skrajneži so se popoldne zapeljali v vas v zvezni državi Borno in začeli streljati domačine, ki so bežali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.