Med republikanci v kongresu upor proti umiku vojske iz Nemčije

Washington, 10. junija - Republikanski člani odbora za oborožene sile predstavniškega doma ameriškega kongresa so v ponedeljek v odprtem pismu izrazili nasprotovanje odločitvi predsednika Donalda Trumpa, da umakne ameriško vojsko iz Nemčije. Menijo, da bo to spodkopalo zvezo Nato in podžgalo rusko agresijo.