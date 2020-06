Nasdaq končal z rekordom, med trgovanjem tudi prvič dosegel mejo 10.000 točk

New York, 9. junija - Tehnološki indeks Nasdaq je na newyorški borzi prvič dosegel mejo 10.000 točk. A se je nato med trgovanjem vrednost indeksa nekoliko znižala. Indeks je tako današnje trgovanje sklenil z dobički in drugi dan zapored dosegel rekord. K dobičku so pripomogle predvsem delnice internetnih podjetij, kot je Apple, poroča nemška tiskovna agencija dpa.