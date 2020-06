V Italiji v zadnjih 24 urah rahel porast smrti in okužb s sars-cov-2

Rim, 9. junija - V Italiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 79 smrti zaradi covida-19. Dan prej 65. Potrdili so 283 novih okužb z novim koronavirusom, dan prej 280. Se je pa zmanjšalo število aktivnih okužb, in sicer na 32.872, je danes po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA objavilo italijansko ministrstvo za zdravje.