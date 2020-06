Državni sekretar MZZ s kolegi iz Portugalske in Nemčije o prioritetah predsedovanja tria EU

Ljubljana, 9. junija - Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Tone Kajzer se je preko videokonference s portugalsko državno sekretarko za zunanje zadeve in sodelovanje Tereso Ribeiro in nemškim državnim sekretarjem Martinom Jägrom pogovarjal o prioritetah predsedovanja EU vseh treh držav. Strinjali so se, da ga bo močno zaznamovala pandemija covida-19.