Evropske borze s padci; nafta cenejša, evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 9. junija - Indeksi na evropskih borzah so se danes spustili pod gladino. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji unovčevali dobičke iz preteklih dni. Med drugim pogledujejo tudi čez lužo, kjer se bo v sredo končalo dvodnevno zasedanje ameriške centralne banke Federal Reserve. Evro se je v primerjavi z dolarjem podražil, cene nafte pa so padle.