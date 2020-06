Mercatorjevi upravi in nadzornikom razrešnica delničarjev

Ljubljana, 9. junija - Mercatorjevi delničarji so se na današnji skupščini seznanili s poročilom o lanskem poslovanju družbe ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico. Ker družba Poslovni sistem Mercator lani ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ni odločala, bilančna izguba pa ostane nepokrita, so sporočili iz družbe.