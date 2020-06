Amiens Luke Elsnerja ostaja v elitni ligi

Pariz, 9. junija - Francosko vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi Amiensa in Toulousea, ki sta menila, da sta po prekinitvi in odpovedi prvenstva zaradi pandemije novega koronavirusa neupravičeno izpadla iz elitne francoske lige. Tako bosta Amiens, ki ga vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner, in Toulouse igrala v elitni druščini tudi naslednjo sezono, poroča AFP.